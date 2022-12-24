Будут наказаны: Минэнерго выявило операторов, нарушающих графики отключения света

Чаще всего электричество несправедливо отключают жителям Киева, Киевской, Волынской. Полтавской, Николаевской и Одесской областей.

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Министерство энергетики Украины устроило проверку операторов системы распределения электроэнергии и выявила нарушения графиков отключений во всех регионах. Пресс-служба ведомства в Facebook назвала нарушителей, и как их будут наказывать.

Минэнерго, НКРЭКУ и Госэнергонадзор получили от украинцев большое количество жалоб на нестабильные поставки электроэнергии или несправедливое распределение. Как показала проверка, чаще всего поставщики нарушают графики в Волынской, Киевской, Полтавской, Николаевской, Одесской областях и Киеве. Меньше нарушений в настоящее время выявлено в Ивано-Франковской, Кировоградской и Ровенской областях.

НКРЭКУ также выявила нарушения со стороны колл-центров 10 компаний-распределителей. В отношении 12 операторов системы распределения регулятор начал проверки относительно неравномерных и несправедливых графиков отключения электроэнергии, а также о неправильном информировании о перерывах в электроснабжении: в Киеве, Винницкой, Волынской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой областях.

"В случае, если операторы систем распределения не будут соблюдать предписания контролирующих органов и не устранят выявленные нарушения, к их руководителям будут применяться персональные административные взыскания", — заявил председатель НКРЭКУ Константин Ущаповский.

По приказу Минэнерго специалисты Госэнергонадзора должны ходить с внеплановыми проверками по объектам энергетической инфраструктуры до тех пор, пока в Украине действует военное положение. Сотрудники ведомства также будут дежурить на диспетчерских пунктах операторов в утренние и вечерние пиковые часы, чтобы контролировать соблюдение графиков включения-отключения электроснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что из-за российских обстрелов энергосистема Украины сильно повреждена и не может обеспечить всех потребителей. Украинские электростанции не могут вырабатывать достаточное количество электроэнергии, а пропускная способность магистральных сетей сильно ограничена.

Энергетики установили такие приоритеты распределения электроэнергии:

Критическая инфраструктура, в том числе медучреждения и тепловые станции; Объекты военно-промышленного комплекса, обеспечивающие оборону страны; Предприятия по производству критически важных товаров и продуктов; Жилые дома.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что энергосистему Украины могут стабилизировать к лету следующего года. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Киеве, где вражеские дроны нанесли большой ущерб 19 декабря, но энергосистема сохраняет целостность.

Герман Галущенко также рассказал, сможет ли энергосистма Украины выдержать новые удары со стороны ВС РФ. Министр подчеркнул, что россияне ежедневно атакуют объекты инфраструктуры, но энергетикам уже три месяца удается держать ситуацию под контролем.