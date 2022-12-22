"РФ не остановится": в Минэнерго рассказали, выдержит ли энергосистема Украины новые удары

По словам министра энергетики Германа Галущенко, российские войска наносят удары по энергетической инфраструктуре ежедневно, они разной массированности.

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Энергосистема Украины сможет устоять перед новыми массированными ракетными ударами России по объектам инфраструктуры. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телемарафона.

По его словам, РФ не остановится и продолжит производить массированные обстрелы энергетических объектов нашей страны. Он отметил, что это обычный террор украинцев и "нормальная практика" для Кремля.

Галущенко добавил, что российские войска наносят удары по инфраструктуре ежедневно. Они разной массированности, но Украине удастся удержать энергосистему и в дальнейшем.

"Мы держим энергосистему уже третий месяц во время этих ежедневных обстрелов. Поэтому я уверен, что мы удержим энергосистему и ничего у них не удастся. И это будет одним из шагов, который приблизит нашу победу", — сказал министр.

Напомним, 21 декабря в ДТЭК сообщали, что ситуация с подачей электричества в Киеве самая тяжелая. 60% всех трансформаторов повреждены или уничтожены, но если обстрелы продолжатся, то все станет еще хуже.

Ранее, 8 декабря издание Newsweek писало, что энергосистема Украины может "рухнуть" к Рождеству из-за новых обстрелов РФ и неблагоприятной погоды. Страна может погрузиться в блэкаут на недели, что спровоцирует гуманитарную катастрофу и остановит работу промышленности.