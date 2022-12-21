"Вместо оборудования – ноль": ситуация с подачей электроэнергии в Киеве самая тяжелая, — ДТЭК

В компании заявили, что 60% всех трансформаторов повреждены или уничтожены, но если обстрелы продолжатся, то все станет еще хуже.

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Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко заявил, что ситуация с подачей электроэнергии в Киеве не улучшается. Так, в столице все сложнее, чем в других регионах Украины. Об этом он написал у себя в Facebook.

По его словам, есть районы, которые полают свет по 5 часов в сутки, другим же электроэнергия поступает лишь на 2 или 3 часа в день.

"А есть те, кто без света вообще из-за последнего обстрела. Город не может получить мощность от энергосистемы страны из-за повреждения высоковольтного оборудования", — написал он.

По словам Коваленко, в Киеве серьезная проблема с генерацией электроэнергии, так как уничтожено около 60% всех трансформаторов.

"Невозможно подавать электроэнергию туда, где вместо оборудования – ноль", — заявил он.

Также гендиректор Yasno написал, что линии питания в украинской столице нелинейные. Из-за этого может быть так, что среди десяти домов, находящихся рядом, один может быть без света, тогда как другие с электроэнергией.

"Коллеги работают над ремонтами и новыми схемами питания с использованием доступного оборудования", — написал Коваленко.

По его словам, ситуация улучшится тогда, когда закончатся ремонтные работы и новая схема питания начнет функционировать. Если же будут новые обстрелы, которые повредят оставшиеся 40% узлов, то ситуация станет еще хуже.

Кроме того, как пишет CNN, Директор Исследовательского центра энергетики Александр Харченко заявил, что в январе 2023 года свет в Киеве будут давать в лучшем случае по 10 часов в сутки.

"Ремонтные бригады не могут быть везде одновременно", — сказал он.

Эксперт заявил, что энергетики ремонтируют те объекты, которые могут обеспечить светом как можно более количество людей. Некоторые подстанции обеспечивают светом не так много домов, а потому их ремонтируют в последнюю очередь.

Ранее Фокус писал, что Кабмин обязал исправить все нарушения в работе облэнерго. В числе ключевых нарушений: несоблюдение продолжительности отключения и нарушение длительности перерывов между графиками отключений.

Еще напомним, что украинцы смогут бесплатно обменять старые лампочки на LED-лампы. Замена 50 млн лампочек накаливания может сэкономить работу одного атомного реактора мощностью 1 ГВт.