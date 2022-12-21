"Замість обладнання – нуль": ситуація з подачею електроенергії у Києві найважча, — ДТЕК

У компанії заявили, що 60% всіх трансформаторів пошкоджено або знищено, але якщо обстріли продовжаться, то все стане ще гірше.

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Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що ситуація з подачею електроенергії у Києві не покращується. Так, у столиці дедалі складніше, ніж в інших регіонах України. Про це він написав у себе у Facebook.

За його словами, є райони, які палають світло по 5 годин на добу, іншим електроенергія надходить лише на 2 або 3 години на день.

"А є ті, хто без світла взагалі через останній обстріл. Місто не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання", — написав він.

За словами Коваленка, у Києві серйозна проблема із генерацією електроенергії, оскільки знищено близько 60% усіх трансформаторів.

"Неможливо подавати електроенергію туди, де замість обладнання – нуль", — заявив він.

Також гендиректор Yasno написав, що лінії харчування в українській столиці є нелінійними. Через це може бути так, що серед десяти будинків, що знаходяться поряд, один може бути без світла, тоді як інші з електроенергією.

"Колеги працюють над ремонтами та новими схемами живлення з використанням доступного обладнання", — написав Коваленко.

За його словами, ситуація покращиться тоді, коли закінчаться ремонтні роботи та нова схема харчування почне функціонувати. Якщо ж будуть нові обстріли, які пошкодять 40% вузлів, що залишилися, то ситуація стане ще гіршою.

Крім того, як пише CNN, Директор Дослідницького центру енергетики Олександр Харченко заявив, що в січні 2023 року світло у Києві даватимуть у кращому разі по 10 годин на добу.

"Ремонтні бригади не можуть бути скрізь одночасно", — сказав він.

Експерт заявив, що енергетики ремонтують ті об'єкти, які можуть забезпечити світлом якомога більше людей. Деякі підстанції забезпечують світлом не так багато будинків, а тому ремонтують їх в останню чергу.

Раніше Фокус писав, що Кабмін зобов'язав виправити усі порушення у роботі обленерго. Серед ключових порушень: недотримання тривалості відключення та порушення тривалості перерв між графіками відключень.

Ще нагадаємо, що у країни зможуть безкоштовно обміняти старі лампочки на LED-лампи. Заміна 50 млн лампочок розжарювання може заощадити роботу одного атомного реактора потужністю 1 ГВт.