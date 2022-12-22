"РФ не зупиниться": у Міненерго розповіли, чи витримає енергосистема України нові удари

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, російські війська завдають ударів по енергетичній інфраструктурі щодня, вони різної масованості.

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Енергосистема України зможе встояти перед новими масованими ракетними ударами Росії по об'єктах інфраструктури. Про це розповів міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

За його словами, РФ не зупиниться і продовжить проводити масовані обстріли енергетичних об'єктів нашої країни. Він зазначив, що це звичайний терор українців та "нормальна практика" для Кремля.

Галущенко додав, що російські війська завдають ударів по інфраструктурі щодня. Вони різної масованості, але Україні вдасться утримати енергосистему і надалі.

"Ми тримаємо енергосистему вже третій місяць під час цих щоденних обстрілів. Тому я впевнений, що ми втримаємо енергосистему і нічого в них не вдасться. І це буде одним із кроків, який наблизить нашу перемогу", — сказав міністр.

Нагадаємо, 21 грудня у ДТЕК повідомляли, що ситуація з подачею електрики у Києві найважча. 60% всіх трансформаторів пошкоджено або знищено, але якщо обстріл продовжиться, то все стане ще гірше.

Раніше, 8 грудня, видання Newsweek писало, що енергосистема України може "звалитися" до Різдва через нові обстріли РФ і несприятливу погоду. Країна може поринути у блекаут на тижні, що спровокує гуманітарну катастрофу та зупинить роботу промисловості.