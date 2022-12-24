Будуть покарані: Міненерго виявило операторів, які порушують графіки відключення світла

Найчастіше електрику несправедливо відключають мешканцям Києва, Київської, Волинської, Полтавської, Миколаївської та Одеської областей.

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Міністерство енергетики України влаштувало перевірку операторів системи розподілу електроенергії та виявило порушення графіків відключень у всіх регіонах. Пресслужба відомства у Facebook назвала порушників і як їх каратимуть.

Міненерго, НКРЕКУ та Держенергонагляд отримали від українців велику кількість скарг на нестабільні постачання електроенергії чи несправедливий розподіл. Як показала перевірка, найчастіше постачальники порушують графіки у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві. Найменше порушень наразі виявлено в Івано-Франківській, Кіровоградській і Рівненській областях.

НКРЕКУ також виявила порушення з боку кол-центрів 10 компаній-розподільників. Щодо 12 операторів системи розподілу регулятор розпочав перевірки щодо нерівномірних і несправедливих графіків відключення електроенергії, а також про неправильне інформування про перерви в електропостачанні: у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.

"У разі, якщо оператори систем розподілу не дотримуватимуться приписів органів контролю та не усунуть виявлені порушення, до їхніх керівників застосовуватимуться персональні адміністративні стягнення", — заявив голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський.

За наказом Міненерго фахівці Держенергонагляду мають ходити з позаплановими перевірками до об'єктів енергетичної інфраструктури доти, доки в Україні діє воєнний стан. Співробітники відомства також чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів у ранкові та вечірні пікові години, щоб контролювати дотримання графіків включення-відключення електропостачання.

Міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що через російські обстріли енергосистема України сильно пошкоджена та не може забезпечити всіх споживачів. Українські електростанції не можуть виробляти достатньо електроенергії, а пропускна спроможність магістральних мереж дуже обмежена.

Енергетики встановили такі пріоритети розподілу електроенергії:

Критична інфраструктура, у тому числі медустанови й теплові станції; Об'єкти військово-промислового комплексу, які забезпечують оборону країни; Підприємства з виробництва критично важливих товарів і продуктів; Житлові будинки.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергосистему України можуть стабілізувати до літа наступного року. За його словами, найскладніша ситуація спостерігається в Києві, де ворожі дрони завдали великих збитків 19 грудня, але енергосистема зберігає цілісність.

Герман Галущенко також розповів, чи зможе енергосистема України витримати нові удари з боку ЗС РФ. Міністр наголосив, що росіяни щодня атакують об'єкти інфраструктури, але енергетикам уже три місяці вдається тримати ситуацію під контролем.