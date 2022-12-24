Будуть покарані: Міненерго виявило операторів, які порушують графіки відключення світла
Найчастіше електрику несправедливо відключають мешканцям Києва, Київської, Волинської, Полтавської, Миколаївської та Одеської областей.
Міністерство енергетики України влаштувало перевірку операторів системи розподілу електроенергії та виявило порушення графіків відключень у всіх регіонах. Пресслужба відомства у Facebook назвала порушників і як їх каратимуть.
Міненерго, НКРЕКУ та Держенергонагляд отримали від українців велику кількість скарг на нестабільні постачання електроенергії чи несправедливий розподіл. Як показала перевірка, найчастіше постачальники порушують графіки у Волинській, Київській, Полтавській, Миколаївській, Одеській областях і в Києві. Найменше порушень наразі виявлено в Івано-Франківській, Кіровоградській і Рівненській областях.
НКРЕКУ також виявила порушення з боку кол-центрів 10 компаній-розподільників. Щодо 12 операторів системи розподілу регулятор розпочав перевірки щодо нерівномірних і несправедливих графіків відключення електроенергії, а також про неправильне інформування про перерви в електропостачанні: у Києві, Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львівській, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.
"У разі, якщо оператори систем розподілу не дотримуватимуться приписів органів контролю та не усунуть виявлені порушення, до їхніх керівників застосовуватимуться персональні адміністративні стягнення", — заявив голова НКРЕКУ Костянтин Ущаповський.
За наказом Міненерго фахівці Держенергонагляду мають ходити з позаплановими перевірками до об'єктів енергетичної інфраструктури доти, доки в Україні діє воєнний стан. Співробітники відомства також чергуватимуть на диспетчерських пунктах операторів у ранкові та вечірні пікові години, щоб контролювати дотримання графіків включення-відключення електропостачання.
Міністр енергетики Герман Галущенко нагадав, що через російські обстріли енергосистема України сильно пошкоджена та не може забезпечити всіх споживачів. Українські електростанції не можуть виробляти достатньо електроенергії, а пропускна спроможність магістральних мереж дуже обмежена.
Енергетики встановили такі пріоритети розподілу електроенергії:
- Критична інфраструктура, у тому числі медустанови й теплові станції;
- Об'єкти військово-промислового комплексу, які забезпечують оборону країни;
- Підприємства з виробництва критично важливих товарів і продуктів;
- Житлові будинки.
Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергосистему України можуть стабілізувати до літа наступного року. За його словами, найскладніша ситуація спостерігається в Києві, де ворожі дрони завдали великих збитків 19 грудня, але енергосистема зберігає цілісність.
Герман Галущенко також розповів, чи зможе енергосистема України витримати нові удари з боку ЗС РФ. Міністр наголосив, що росіяни щодня атакують об'єкти інфраструктури, але енергетикам уже три місяці вдається тримати ситуацію під контролем.