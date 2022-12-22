Масовані обстріли РФ: енергосистему України зможуть стабілізувати до літа, — Міненерго

За словами голови відомства Германа Галущенка, ситуація в українській енергетиці складна, особливо у Києві. Водночас, енергосистема в країні залишається цілісною.

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Україна зможе стабілізувати енергосистему до літа, якщо Росія не завдаватиме ударів по об'єктах інфраструктури. Про це сказав міністр енергетики Герман Галущенко в інтерв'ю журналу Forbes.

За його словами, ситуація в українській енергетиці складна, особливо у Києві. Атаки дронів 19 грудня завдали великої шкоди столиці. Водночас, енергосистема в країні залишається цілісною.

Міністр зазначив, що швидкість відновлення енергетичних об'єктів залежить від нових обстрілів РФ.

"Якщо обстрілів не буде, навіть з урахуванням уже пошкодженої генерації, ми стабілізуємо систему до літа", — каже голова Міненерго.

Він додав, що Україна має перелік рішень, які дозволять це зробити. Серед них – мобільні електростанції потужністю до 50 МВт. Вони допоможуть живити електростанції, які сіли на нуль, а також дадуть додаткову потужність систем. Герман Галущенко розповів, що у країні є виробники, які виробляють такі станції.

Нагадаємо, 22 грудня Герман Галущенко повідомив, що Росія продовжуватиме обстрілювати українські об'єкти енергетики. Проте, за його словами, енергосистема витримає чергові удари.

Тим часом, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд готується до можливого блекауту в країні. За його словами, вихід із можливого блекауту займе 7-10 днів. Проте влада має план, як забезпечити виживання людей в таких умовах.