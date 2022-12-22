Денис Шмигаль розповів про можливий тотальний блекаут в Україні

Вихід із найскладнішого блекауту для України може зайняти від 7 до 10 днів. Уряд має план, як забезпечити виживання людей в таких умовах.

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Уряд України готується до всіх можливих сценаріїв, пов'язаних із ракетними обстрілами та ймовірними подальшими блекаутами. Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"За найскладнішого випадку повного блекауту, коли взагалі все розбито, вихід займає від 7 до 10 днів. Це, за розрахунками наших енергетиків. Підкреслю, це теоретичні розрахунки, бо світ ще не переживав таких речей", — розповів Шмигаль.

При цьому прем'єр наголосив, що єдиний спосіб забезпечити виживання людей під час тотального блекауту, це створити нові "Пункти незламності", а також використати іншу інфраструктуру: школи, лікарні, залізничні вокзали.

В уряді наголошують на тому, що йдеться саме про виживання людей, а не про створення комфортних умов.

За словами Шмигаля, зараз в країні працюють 5 тисяч "Пунктів незламності". За два тижні їх кількість планують збільшити у 2,5 рази.

"Очікуємо, що за два тижні "Пунктів незламності" буде вже від 15 до 17 тис. Це буде той інструмент, який допомагатиме людям вижити в критичні часи, коли може статися блекаут. І, звичайно, певний перелік дій, які мають виконати місцеві влади. Іншого виходу немає. Якщо брати лише вокзали – це вже може стати притулком для сотень тисяч людей, я зараз навіть не говорю про школи та лікарні", — розповів прем'єр.

Денис Шмигаль також додав, що уряд не розглядає варіант вивезення населення з великих міст у сільську місцевість, як це відбувається у прифронтових населених пунктах.

"У разі блекауту це зовсім інша історія. Якщо він буде по всій країні, то куди відвозити, якщо вся країна в умовах гуманітарної катастрофи? Ми розуміємо, що відбуватиметься. Частина людей переїде в найближчі сільські населені пункти, частина планує залишитися в містах і зробила відповідну підготовку... Хтось прийде до "Пункту незламності". Хтось поїде за кордон... Ключове завдання вижитиме. Тому зараз робимо все, щоб не допустити такого сценарію", — зазначив прем'єр.

Нагадаємо, 20 грудня прем'єр Шмигаль попередив українців про можливі ракетні удари ЗС РФ по критичній інфраструктурі 31 грудня. Уряд закликає громадян вже зараз готуватися до можливих атак на енергосистеми.

Нагадаємо, 19 грудня українців попередили про зростання дефіциту в енергосистемі. В Україні вже працюють енергоблоки на всіх АЕС, що знаходяться на контрольованій території країни. Але є обмеження мереж, які не можуть видати певну частину своєї потужності.