Денис Шмыгаль рассказал о возможном тотальном блэкауте в Украине

Выход из самого сложного блэкаута для Украины может занять от 7 до 10 дней. У правительства есть план, как обеспечить выживание людей в таких условиях.

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Правительство Украины готовится ко всем возможным сценариям, связанным с ракетными обстрелами и вероятными последующими блэкаутами. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"При самом сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир еще не переживал таких вещей", — рассказал Шмыгаль.

При этом премьер подчеркнул, что единственный способ обеспечить выживание людей во время тотального блэкаута, это создать новые "Пункты несокрушимости", а также использовать другую инфраструктуру: школы, больницы, железнодорожные вокзалы.

В правительстве акцентируют внимание на том, что речь идет именно о выживании людей, а не о создании комфортных условий.

По словам Шмыгаля, сейчас в стране работают 5 тысяч "Пунктов несокрушимости". Через две недели их количество планируют увеличить в 2,5 раза.

"Ожидаем, что через две недели "Пунктов несокрушимости" будет уже от 15 до 17 тыс. Это будет тот инструмент, который будет помогать людям выжить в критические времена, когда может произойти блэкаут. И, конечно, определенный перечень действий, которые должны выполнить местные власти. Иного выхода нет. Если брать только вокзалы – это уже может стать убежищем для сотен тысяч людей, я сейчас даже не говорю о школах и больницах", — рассказал премьер.

Денис Шмыгаль также добавил, что правительство не рассматривает вариант вывоза населения из крупных городов в сельскую местность, как это происходит в прифронтовых населенных пунктах.

"В случае блэкаута, это совсем другая история. Если он будет по всей стране, то куда увозить, если вся страна в условиях гуманитарной катастрофы? Мы понимаем, что будет происходить. Часть людей переедет в ближайшие сельские населенные пункты, часть планирует остаться в городах и сделала соответствующие приготовления… Кто-то придет в "Пункт несокрушимости". Кто-то уедет за границу… Ключевая задача будет выжить. Потому сейчас делаем все, чтобы не допустить такого сценария", — отметил премьер.

Напомним, 20 декабря премьер Шмыгаль предупредил украинцев о возможных ракетных ударах ВС РФ по критической инфраструктуре 31 декабря. Правительство призывает граждан призывают уже сейчас готовится к возможным атакам по энергосистеме.

Напомним, 19 декабря украинцев предупредили о росте дефицита в энергосистеме. В Украине уже работают энергоблоки на всех находящихся на контролируемой территории страны АЭС. Но есть ограничение по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.