Могут ударить по энергосистеме: Шмыгаль предупредил о планах РФ в канун нового года (видео)

По словам премьер-министра Украины, ВС РФ могут дарить по объектам критической инфраструктуры Украины 31 декабря, чтобы погрузить Украину во тьму на новогодние праздники.

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Россия может оставить украинцев без света на новогодние и рождественские праздники. Об этом предупредил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Российские террористы будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света. Для них важно, чтобы Рождество и Новый год в Украине прошли в темноте", — сказал Шмыгаль.

По словам главы правительства, украинцам уже сейчас нужно готовиться к новым атакам ВС РФ по энергетической системе.

Шмыгаль также обратился к местным чиновникам и попросил их не создавать у людей завышенных ожиданий.

"Мы говорим людям правду о том, что ситуация сложна. О том, что свет может быть всего по несколько часов в день. О том, что положение дел в энергосистеме может как улучшиться, так и ухудшиться", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, днем раньше украинцев предупредили о росте дефицита в энергосистеме. В Украине уже работают энергоблоки на всех находящихся на контролируемой территории страны АЭС. Но есть ограничение по сетям, которые не могут выдать определенную часть своей мощности.

Несколькими днями ранее киевлянам назвали районы, где самая сложная ситуация с электричеством. Ситуация со светом в Киеве остается сложной и критической. Стабилизационные графики отключений в столице сейчас не работают.