Можуть вдарити по енергосистемі: Шмигаль попередив про плани РФ напередодні нового року (відео)

За словами прем'єр-міністра України, ЗС РФ можуть вдарити по об'єктах критичної інфраструктури України 31 грудня, щоб занурити Україну в темряву на новорічні свята.

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Росія може залишити українців без світла на новорічні та різдвяні свята. Про це попередив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Російські терористи робитимуть все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні пройшли у темряві", — сказав Шмигаль.

За словами глави уряду, українцям уже зараз потрібно готуватися до нових атак ЗС РФ на енергетичну систему.

Шмигаль також звернувся до місцевих чиновників та попросив їх не створювати у людей завищених очікувань.

"Ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна. Про те, що світло може бути всього по кілька годин на день. Про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися", — наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, днем раніше українців попередили про зростання дефіциту в енергосистемі. В Україні вже працюють енергоблоки на всіх АЕС, що знаходяться на контрольованій території країни. Але є обмеження мереж, які не можуть видати певну частину своєї потужності.

Декількома днями раніше киянам назвали райони, де найскладніша ситуація з електрикою. Ситуація зі світлом у Києві залишається складною та критичною. Стабілізаційні графіки відключень у столиці зараз не працюють.