Массированные обстрелы РФ: энергосистему Украины смогут стабилизировать к лету, — Минэнерго

По словам главы ведомства Германа Галущенко, ситуация в украинской энергетике сложная, особенно в Киеве. В то же время энергосистема в стране остается целостной.

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Украина сможет стабилизировать энергосистему к лету, если Россия не будет наносить удары по объектам инфраструктуры. Об этом сказал министр энергетики Герман Галущенко в интервью журналу Forbes.

По его словам, ситуация в украинской энергетике сложная, особенно в Киеве. Атаки дронов 19 декабря нанесли большой ущерб столице. В то же время энергосистема в стране остается целостной.

Министр отметил, что скорость восстановления энергетических объектов зависит от новых обстрелов РФ.

"Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему к лету", — говорит глава Минэнерго.

Он добавил, что у Украины есть перечень решений, которые позволят это сделать. Среди них — мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут питать электростанции, которые "сели на ноль", а также дадут дополнительную мощность систем. Герман Галущенко рассказал, что в стране есть производители, которые производят такие станции.

Напомним, 22 декабря Герман Галущенко сообщил, что Россия будет продолжать обстреливать украинские объекты энергетики. Однако, по его словам, энергосистема выдержит очередные удары.

Тем временем премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовится к возможному блэкауту в стране. По его словам, выход из возможного блэкаута займет 7-10 дней. Однако у властей есть план, как обеспечить выживание людей в таких условиях.