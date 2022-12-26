Українці можуть зустріти Новий рік без відключень світла: у Міненерго назвали умову (відео)

Глава відомства Герман Галущенко розповів, що розраховує на ефективну роботу ЗСУ щодо захисту українського неба у новорічну ніч.

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Мешканці України можуть одержати кілька днів безперебійного електропостачання на честь новорічних свят. Про це повідомив міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдині новини".

"Однозначно, на це можна розраховувати. І повірте, вся енергетична сфера зараз працює 24/7 і результати цієї роботи можна побачити в кожній конкретній годині цієї праці", — сказав міністр.

Водночас Галущенко не відкидає, що російські Збройні сили можуть завдати наступного ракетного удару по енергетичній інфраструктурі на Новий рік. У такому випадку енергетики можуть вдатися до аварійних відключень для стабілізації енергосистеми.

Міністр енергетики зазначив, що Збройні Сили України останнім часом демонструють значні успіхи у відбитті російських атак з повітря, проте спрогнозувати обстановку в енергетичній галузі на новорічні свята поки що складно.

[ + – ] Герман Галущенко розповів про обстановку у сфері енергетики

Галущенко також згадав, що за відсутності нових пошкоджень ситуація з енергопостачанням в Україні поступово налагоджується. З кожним днем енергетикам вдається все більше збільшувати обсяг електрики, що генерується.

"Ми моніторимо ситуацію цілодобово, працюють енергетики, працюють відповідні штаби. Таким чином ми бачимо як покращується ситуація в енергосистемі", — наголосив Герман Галущенко.

Раніше директорка з комунікацій СКМ Наталія Ємченко повідомляла, що фахівці в галузі енергетики зробили все можливе, щоб максимально забезпечити мешканців української столиці електрикою на Різдво 25 грудня.

Фокус також писав про те, що у Міністерстві енергетики України виявили порушення графіків відключень електроенергії. Найбільше відхилень зафіксовано у Києві, Київській, Волинській. Полтавській, Миколаївській та Одеській областях.

Нагадаємо, що 1 січня 2023 року для непобутових споживачів в Україні зростуть тарифи на електроенергію. Зростання цін на електроенергію для цієї категорії складе близько 15 копійок/кВт*год.