"Не варто гратися з такими речами": у Нацполіції пообіцяли карати за салюти на Новий рік

За словами глави відомства Ігоря Клименка, запускати салюти в Україні можна буде лише після перемоги у війні.

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Начальник Національної поліції України Ігор Клименко нагадав про заборону використання піротехнічних засобів під час святкування Нового року. Про наслідки порушення обмежень Клименко розповів в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна".

За словами Ігоря Клименка, заборона поширюється не лише на застосування святкової піротехніки, а й на торгівлю нею. Порушникам доведеться відповідати перед законом відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, та Кримінального кодексу.

"Найлегше покарання — штраф у декілька сотень гривень, найважче, якщо кваліфікують як злочин — хуліганство, то і там і арешт, і обмеження волі. Не варто гратися з такими речами", — заявив голова Нацполіції.

Клименко зазначив, що рішення про заборону піротехніки було продиктовано тим, що мільйони українців звуки вибухів асоціюються з обстрілами. Багатьом людям психологічно складно пережити запуск салютів поблизу.

"Після Перемоги будемо запускати салюти разом", — підсумував Ігор Клименко.

Про використання піротехнічних виробів у період свят також висловився перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Він згадав про те, що у більшості українських областей місцеві ОВА запровадили відповідну заборону.

"Давайте будемо більш відповідальними, не тільки через закон, а ще й через повагу до інших", — закликає Олексій Білошицький.

Раніше у Національній поліції України також попередили про наслідки ігнорування комендантської години у новорічну ніч. За словами глави відомства Ігоря Клименка, порушників може зупинити поліція для перевірки документів.

Фокус також писав про те, що в новорічну ніч жителі України можуть отримати кілька днів безперебійного електропостачання. Про це розповів міністр енергетики та вугільної промисловості України Герман Галущенко.

Ще ми повідомляли, що спікер ВПС Збройних сил України Юрій Ігнат попередив про можливий обстріл території України з боку ЗС РФ на Новий рік. За його словами, українцям варто дотримуватись рекомендацій влади щодо безпеки.