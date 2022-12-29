Три варіанти: голова Нацполіції розповів, що чекає на порушників комендантської години на Новий рік

Людина, яка опиниться навулиці під час комендантської години без документів, буде доставлена у відділку поліції, заявив Ігор Клименко.

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У разі порушення комендантської години в новорічну ніч українців може зупинити поліція заради перевірки документів. Після попередження їх відпустять, однак, якщо документів у порушників при собі немає — у такому разі може йтися про доставлення до відділку поліції. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україні" заявив начальник Нацполіції України Ігор Клименко.

Глава української поліції озвучив три варіанти наслідків у разі порушення комендантської години в новорічну ніч. У першому випадку, якщо йдеться про законослухняного громадянина з документами, йому зроблять попередження і відпустять.

Якщо ж людина залишилася під час комендантської години навулиці без документів, її доставлять до відділку поліції для встановлення особи, після чого також відпустять.

Однак, якщо в процесі перевірки з'ясується, що порушником виявилася людина, підозрювана у веденні незаконної діяльності, на неї чекає затримання.

"Якщо спростити, то якщо ви законослухняний громадянин/громадянка з документами і вирішили прогулятися у комендантську годину, вас можуть перевірити та відпустити з попередженням", — сказав правоохоронець.

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