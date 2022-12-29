Три варианта: глава Нацполиции рассказал, что ждет нарушителей комендантского часа на Новый год

Человек, оказавшийся на улице в комендантский час без документов, будет доставлен в отделение полиции, заявил Игорь Клименко.

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В случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь украинцев может оостановить полиция ради проверки документов. После предупреждения их отпустят, однако, если документов у нарушителей при себе нет — речь в таком случае может идти о доставке в отделение полиции. Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил начальник Нацполиции Украины Игорь Клименко.

Глава украинской полиции озвучил три варианта последствий в случае нарушения комендантского часа в новогоднюю ночь. В первом случае, если речь идет о законопослушном гражданине с документами, ему сделают предупреждение и отпустят.

Если же человек остался во время комендантского часа на улице без документов — его доставят в отделение полиции для установления личности, после чего также отпустят.

Однако, если в процессе проверки окажется, что нарушителем оказался человек, подозреваемый в ведении незаконной деятельности, его ждет задержание.

"Если упростить, то если вы законопослушный гражданин/гражданка с документами и решили прогуляться в комендантский час, вас могут проверить и отпустить с предупреждением", — сказал правоохранитель.

Напомним, недавно Фокус разбирался, какие ограничения будут действовать в областях Украины на Новый год.

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