ВРУ поддержала запрет салютов и фейерверков в Украине

Если за документ проголосуют во втором чтении и его подпишет президент, то в Украине усилится контроль за использованием пиротехники.

Народные депутаты во вторник, 16 августа, приняли за основу законопроект о запрете пиротехники в Украине. Информация об этом появилась на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Документ приняли за основу голосами 250 народных депутатов.

Это означает, что, когда законопроект примут в целом и его подпишет президент, государство ужесточит контроль за использованием и оборотом пиротехнических изделий.

О чем проект закона №7438

Законопроект был зарегистрирован в парламент еще 6 июня

Авторы документа (среди них — Юлия Овчинникова, Кира Рудык, Елена Криворучника и Мария Мезенцева) предлагают запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

"Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов", — аргументирует свое решение авторский коллектив документа.

Также в законопроекте говорится о проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ. Исключение сделали для сценических пиротехнических изделий Т1 и Т2, а также — фейерверков класса F1. Все из-за того, что эти пиротехнические изделия имеют незначительный уровень шума, не превышающий 60 дБ.

Кроме того, депутаты установили возрастные ограничения на покупку таких изделий. Речь идет о возрасте в 16 лет.

Запрет не распространяется на использование пиротехники Вооруженными силами Украины, Национальной полицией и аварийно-спасательными службами.

Напомним, еще несколько лет назад украинцев попросили отказаться от использования пиротехники. Спасатели призвали тех, кто все таки решит покупать фейерверки и петарды, делать это только в специализированных магазинах.

Кроме того, в полиции рассказали, почему не "ловят" любителей фейерверков. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.