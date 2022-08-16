ВРУ підтримала заборону салютів та феєрверків в Україні

Якщо за документ проголосують у другому читанні та його підпише президент, то в Україні посилиться контроль за використанням піротехніки.

Народні депутати у вівторок, 16 серпня, ухвалили за основу законопроєкт про заборону піротехніки в Україні. Інформація про це з'явилась на офіційному сайті Верховної Ради України.

Документ ухвалили за основу голосами 250 народних депутатів.

Це означає, що коли законопроєкт ухвалять загалом і його підпише президент, держава посилить контроль за використанням та обігом піротехнічних виробів.

Про що проєкт закону №7438

Законопроєкт зареєстрований до парламенту ще 6 червня.

Автори документа (серед них — Юлія Овчинникова, Кіра Рудик, Олена Криворучкіна та Марія Мезенцева) пропонують заборонити використання, продаж та передачу феєрверків, салютів та петард.

"Звукові та світлові ефекти від використання піротехніки завдають шкоди психологічному здоров'ю населення у воєнний час через їхню схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території країни та ймовірність ракетних обстрілів міст", — аргументує своє рішення авторський колектив документа.

Також у законопроєкті йдеться про проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин. Виняток зробили для сценічних піротехнічних виробів Т1 та Т2, а також феєрверків класу F1. Все тому, що ці піротехнічні вироби мають незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ.

Крім того, депутати встановили вікові обмеження на придбання таких виробів. Йдеться про вік у 16 років.

Заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними Силами України, Національною поліцією та аварійно-рятувальними службами.

Нагадаємо, ще кілька років тому українців попросили відмовитись від використання піротехніки. Рятувальники закликали тих, хто все-таки вирішить купувати феєрверки та петарди, робити це лише у спеціалізованих магазинах.

Крім того, у поліції розповіли, чому не "ловлять" любителів феєрверків. Згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася із сертифікатами якості.