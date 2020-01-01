Не имеют права: в полиции рассказали, почему не "ловят" любителей фейерверков

Полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества

Сотрудники полиции не уполномочены привлекать к ответственности за "канонады фейерверков".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем – решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили, что в Киеве горсовет запретил использование пиротехники до окончания войны на Донбассе. При этом, соответствующие изменения в различные кодексы за запуск салютов не вносились.

Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

В ведомстве также отметили, что в Украине идет война и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях – Луганской и Донецкой.

"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", – добавили в министерстве.

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