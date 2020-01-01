Не имеют права: в полиции рассказали, почему не "ловят" любителей фейерверков
2020-01-01 17:09:23
Полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества
Сотрудники полиции не уполномочены привлекать к ответственности за "канонады фейерверков".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
"Сегодня в комментариях вы возмущались, почему полиция не реагировала на канонады фейерверков, если это запрещено? Объясняем – решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждый отдельно", – говорится в сообщении.
В МВД напомнили, что в Киеве горсовет запретил использование пиротехники до окончания войны на Донбассе. При этом, соответствующие изменения в различные кодексы за запуск салютов не вносились.
Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.
В ведомстве также отметили, что в Украине идет война и смертельные взрывы раздаются сразу в двух областях – Луганской и Донецкой.
"Давайте будем воздерживаться от запусков фейерверков. Прибережем всю пиротехнику до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации", – добавили в министерстве.
Как ранее сообщал Фокус:
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В Киеве запретили запуск фейерверков и салютов до окончания войны на Донбассе. Данное решение, которое поддержали 78 депутатов, опубликовано на сайте Киевского городского совета. Согласно решению, запрещено также проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев в Киеве.
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Украинские спасатели призвали украинцев аккуратно и осторожно обращаться с пиротехникой, чтобы празднование Нового года было безопасным и нетравмоопасным.