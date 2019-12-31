Не пить и не курить: Спасатели рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год
2019-12-31 21:57:33
В ГСЧС напомнили, как правильно обращаться с пиротехникой
Украинские спасатели призвали украинцев аккуратно и осторожно обращаться с пиротехникой, чтобы празднование Нового года было безопасным и нетравмоопасным.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Киеве.
В ГСЧС напомнили, что фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия в неумелых и безответственных руках могут стать смертельно опасными.
Спасатели просят покупать пиротехнику только в спецмагазинах, обратить внимание на целостность упаковки и срок эксплуатации.
Не следует использовать пиротехнические изделия в пьяном состоянии, во время их запуска не курить.
Спасатели не советуют носить пиротехнику в карманах, не поджигать ее, держа в руках, а также не запускать фейерверки с балкона или окна.
Бенгальские огни следует поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними.
Также спасатели просят внимательно следить за детьми и не резрешать им играть с фейерверками.
Перед утилизацией пиротехники сначала нужно залить ее водой на 2 часа и лишь после этого выбросить в мусорный бак.
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