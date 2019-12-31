Не пить и не курить: Спасатели рассказали, как безопасно отпраздновать Новый год

В ГСЧС напомнили, как правильно обращаться с пиротехникой

Украинские спасатели призвали украинцев аккуратно и осторожно обращаться с пиротехникой, чтобы празднование Нового года было безопасным и нетравмоопасным.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС в Киеве.

В ГСЧС напомнили, что фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия в неумелых и безответственных руках могут стать смертельно опасными.

Спасатели просят покупать пиротехнику только в спецмагазинах, обратить внимание на целостность упаковки и срок эксплуатации.

Не следует использовать пиротехнические изделия в пьяном состоянии, во время их запуска не курить.

Спасатели не советуют носить пиротехнику в карманах, не поджигать ее, держа в руках, а также не запускать фейерверки с балкона или окна.

Бенгальские огни следует поджигать на расстоянии вытянутой руки, под углом 45 градусов, не наклоняться над ними.

Также спасатели просят внимательно следить за детьми и не резрешать им играть с фейерверками.

Перед утилизацией пиротехники сначала нужно залить ее водой на 2 часа и лишь после этого выбросить в мусорный бак.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве запретили запуск фейерверков и салютов до окончания войны на Донбассе. Данное решение, которое поддержали 78 депутатов, опубликовано на сайте Киевского городского совета. Согласно решению, запрещено также проведение развлекательных мероприятий на Аллее Героев Небесной Сотни и улице Трехсвятительской в пределах Стены памяти погибших Героев в Киеве.

В День Святого Николая, 19 декабря, на Софийской площади в Киеве в 19:00 официально зажгли огни главной елки страны.