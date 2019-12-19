Высота елки – более 20 метров

В День Святого Николая на Софийской площади в Киеве в 19:00 официально зажгли огни главной елки страны.

Празднование началось в 17:00 со встречи со Святым Николаем и карнавального шествия, после этого состоялся концерт с оркестром.

Отмечается, что высота елки – более 20 метров. В этом году ее украсили 800 новогодними игрушками и более 3 км разноцветных гирлянд. А вокруг елки расположены главные герои сказки о Щелкунчике.

В мероприятии открытия принял участие городской глава Киева Виталий Кличко, также в программе – выступления группы "Друга ріка" и Национального академического оркестра народных инструментов Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

9 декабря в центре Киева на Софийской площади поставили главную елку Украины.

На прошлый Новый год главную елку Харькова признали самой высокой в Украине. Харьковскую елку внесли в Национальный реестр рекордов.

А 2019 год под главной елкой Украины встретили 12 тысяч человек. Всего в центре столицы побывало 15 тысяч человек.