Елка от первой леди: Елена Зеленская организует сказочный праздник для социально незащищенных детей

19 декабря в день Святого Николая супруга президента организует сказочный праздник в доме с химерами

В День святого Николая Елена Зеленская организует праздник для социально незащищенных детей в знаменитом киевском Доме с химерами. Об этом сообщают в Офисе президента.

Что именно будет происходить в Доме с химерами, пока неизвестно, фото с предстоящего события немного и на самом интригующем Зеленская украшает елку.

"Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, совсем не беззаботное и не безоблачное. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект", – отметила супруга президента Украины Елена Зеленская.

Официальная резиденция на некоторое время стала настоящей сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. А приглашенные дети смогут не только наблюдать за событиями, но и станут их непосредственными участниками.

Все фото: Офис президента

Первая леди отмечает, что этот проект – пилотный: "Мы пока тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей".

Режиссером проекта станет Елена Коляденко. Планируется, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет, пригласить которых помогало Министерство социальной политики.

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