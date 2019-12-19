Елка от первой леди: Елена Зеленская организует сказочный праздник для социально незащищенных детей
2019-12-19 09:31:49
19 декабря в день Святого Николая супруга президента организует сказочный праздник в доме с химерами
В День святого Николая Елена Зеленская организует праздник для социально незащищенных детей в знаменитом киевском Доме с химерами. Об этом сообщают в Офисе президента.
Что именно будет происходить в Доме с химерами, пока неизвестно, фото с предстоящего события немного и на самом интригующем Зеленская украшает елку.
"Дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов и интернатов, дети погибших военнослужащих и дети с особыми потребностями. Дети, детство которых, к сожалению, совсем не беззаботное и не безоблачное. Именно им мы хотели подарить маленькое чудо и создали для них этот благотворительный проект", – отметила супруга президента Украины Елена Зеленская.
Официальная резиденция на некоторое время стала настоящей сказочной локацией, где будет разворачиваться сюжет новогоднего детектива. А приглашенные дети смогут не только наблюдать за событиями, но и станут их непосредственными участниками.
Все фото: Офис президента
Первая леди отмечает, что этот проект – пилотный: "Мы пока тестируем такой формат. Если он понравится детям, я хотела бы сделать это событие традиционным и доступным для большего количества детей".
Режиссером проекта станет Елена Коляденко. Планируется, что Дом с химерами посетят более 1 тыс. детей в возрасте от 7 до 12 лет, пригласить которых помогало Министерство социальной политики.
Как ранее писал Фокус:
- Пока Мелания Трамп и Елизавета II устраивают рождественские вечеринки, Елена Зеленская ездит в рабочие поездки. В конце этой недели она посетила сразу три школы в Черкасской области. Первая леди сейчас занимается реформой школьного питания.
- Встречи, прием и прогулка: как прошел визит Елены Зеленской в Эстонию. От удобного "кэжуал", до элегантного вечернего туалета.