27 июля 2024 года: великомученика Пантелеймона — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя работать в поле и сплетничать.
Что случилось 27 июля?
Сегодня православная церковь почитает память великомученика Пантелеймона. Святой Пантелеймон, также известный как Пантелеймон Целитель, был раннехристианским святым, отдавшим свою жизнь в служение Господу и людям.
Пантолеймон жил в III веке и был врачем. Он не только лечил людей, но и приходил на помощь тем, кто был лишен свободы, находясь в тюрьмах. Эти дела не остались незамеченными императором-язычником Максимианом. Максимиан попытался убедить Пантелеймона отказаться от христианства, но вместо этого лишь усилил веру святого. Последовавшие чудеса и исцеления, совершенные Пантолеоном, лишь укрепили веру многих в Христа. Максимиан применил разнообразные пытки в отношении Пантолеона, надеясь сломить его веру, и даже пытался казнить его, но тщетно. Несмотря на все усилия, святой остался невредимым. В конечном итоге, по просьбе самого Пантолеона, ему была отсечена голова.
Что нельзя делать 27 июля:
- работать в поле;
- сплетничать;
- сквернословить.
Народные приметы и поверья:
- кочаны капусты начали завиваться — к холодной осени.
- прыгают кузнечики — к ясной погоде;
- муравьи начали закладывать вход к муравейнику — будет дождь.
День ангела празднуют:
Герман, Иван, Кирилл, Климент, Константин, Наум, Николай, Платон, Анфиса.
Также в этот день:
1672 год — гетман Петр Дорошенко разбивает войско Речи Посполитой возле Четвертиновки;
1834 год — открывают Киевский императорский университет св. Владимира (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко).
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