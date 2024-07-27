27 липня 2024 року: великомученика Пантелеймона — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна працювати в полі і пліткувати.

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Що сталося 27 липня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Пантелеймона. Святий Пантелеймон, також відомий як Пантелеймон Цілитель, був ранньохристиянським святим, який віддав своє життя на служіння Господу і людям.

Пантолеймон жив у III столітті і був лікарем. Він не тільки лікував людей, а й приходив на допомогу тим, хто був позбавлений волі, перебуваючи у в'язницях. Ці справи не залишилися непоміченими імператором-язичником Максиміаном. Максиміан спробував переконати Пантелеймона відмовитися від християнства, але замість цього лише посилив віру святого. Наступні чудеса і зцілення, вчинені Пантолеоном, лише зміцнили віру багатьох у Христа. Максиміан застосував різноманітні тортури щодо Пантолеона, сподіваючись зломити його віру, і навіть намагався стратити його, але марно. Незважаючи на всі зусилля, святий залишився неушкодженим. Зрештою, на прохання самого Пантолеона, йому було відсічено голову.

Що не можна робити 27 липня:

працювати в полі;

пліткувати;

лихословити.

Народні прикмети та повір'я:

качани капусти почали завиватися — до холодної осені.

стрибають коники — до ясної погоди;

мурахи почали закладати вхід до мурашника — буде дощ.

День ангела святкують:

Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса.

Також цього дня:

1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;

1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

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