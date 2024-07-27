27 липня 2024 року: великомученика Пантелеймона — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна працювати в полі і пліткувати.
Що сталося 27 липня?
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять великомученика Пантелеймона. Святий Пантелеймон, також відомий як Пантелеймон Цілитель, був ранньохристиянським святим, який віддав своє життя на служіння Господу і людям.
Пантолеймон жив у III столітті і був лікарем. Він не тільки лікував людей, а й приходив на допомогу тим, хто був позбавлений волі, перебуваючи у в'язницях. Ці справи не залишилися непоміченими імператором-язичником Максиміаном. Максиміан спробував переконати Пантелеймона відмовитися від християнства, але замість цього лише посилив віру святого. Наступні чудеса і зцілення, вчинені Пантолеоном, лише зміцнили віру багатьох у Христа. Максиміан застосував різноманітні тортури щодо Пантолеона, сподіваючись зломити його віру, і навіть намагався стратити його, але марно. Незважаючи на всі зусилля, святий залишився неушкодженим. Зрештою, на прохання самого Пантолеона, йому було відсічено голову.
Що не можна робити 27 липня:
- працювати в полі;
- пліткувати;
- лихословити.
Народні прикмети та повір'я:
- качани капусти почали завиватися — до холодної осені.
- стрибають коники — до ясної погоди;
- мурахи почали закладати вхід до мурашника — буде дощ.
День ангела святкують:
Герман, Іван, Кирило, Климент, Костянтин, Наум, Микола, Платон, Анфіса.
Також цього дня:
1672 рік — гетьман Петро Дорошенко розбиває військо Речі Посполитої біля Четвертинівки;
1834 рік — відкривають Київський імператорський університет св. Володимира (нині Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
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