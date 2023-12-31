После ночных обстрелов: в Харькове водитель вышел на маршрут в костюме Святого Николая (видео)

Водитель решил поднять настроение своим пассажирам после тревожной ночи. В костюме Святого Николая он развозил людей уже с самого утра.

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Жители Харькова, который вечером 30 декабря и ночью 31-го подвергся вражеским атакам, не теряют новогоднего настроеня. Очередным примером того, что жизнь продолжается, стал водитель одного из городских автобусов. Чтобы поднять упавшее настроение пассажиров, он нарядился в костюм Святого Николая и в таком виде вышел на маршрут. Соответствующее видео появилось в телеграмм-канале ХС-Харьков. Очевидец снял водителя, едя в маршрутке.

Три волны обстрелов Харькова

Как известно, вечером 30 декабря Харьков подвергся двум волнам атак со стороны РФ. В 19:00 и 19:20 враг выпустил по городу по меньшей мере шесть ракет, правоохранители изъяли обломки "Искандера". Повреждены жилые дома, здания гостиниц, помещения здравоохранения: областная клиническая больница, областная стоматологическая поликлиника, две городские больницы, транспорт.

В результате обстрела пострадали 28 гражданских людей, из них 12 находятся в больнице. Среди пациентов двое детей 14 и 16 лет и иностранный гражданин. Пострадавшие в среднем и легком состоянии. К счастью, обошлось без погибших, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Последствия прилета по центру Харькова Фото: Олег Синегубов / Telegram

31 декабря между 01:09 и 01:30 ВС РФ нанесли удар по Харькову беспилотниками "Шахед". В результате атаки повреждены отделения банка, "Институт метрологии", жилые дома, административные здания, кафе.

В 00:14 и 00:34 оккупанты обстреляли село Боровая в Изюмском районе, разрушив жилые дома. Эта атака закончилась гибелью людей: из-под завалов одного из домов достали тела женщины и двух мужчин.

Ранее Фокус писал, что ВС РФ назвали атаку на Харьков "ударом возмездия" за Белгород.