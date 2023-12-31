Ночной обстрел Харькова: все, что известно о новой атаке РФ на город (фото, видео)

В результате двух волн взрывов в городе повреждены многие инфраструктурные объекты, среди которых отель Kharkiv Palace, заведение общественного питания "Франик" и многие другие.

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С вечера субботы, 30 декабря, российские оккупанты несколько раз атаковали Харьков. В городе повреждены жилые дома, больница, инфраструктурные объекты и гостиница. В связи с этим Фокус собрал все детали последних ударов по городу.

Удар по центру Харькова: поврежден отель Kharkiv Palace и жилой дом

Вечером 30 декабря россияне 16 раз ударили по городу. В результате первого российского удара были зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры: лечебного учреждения, многоквартирных жилых домов, магазинов и других общественных мест, транспорта.

"Оккупанты ударили по центральной части города Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры", — сказано в сообщении главы ОВА Олег Синегубов.

По данным Офиса Генерального прокурора в результате вражеской атаки на центр Харькова ранены 20 человек, в том числе дети и иностранец.

Но уже позже стало известно, что количество пострадавших в результате данной атаки выросло — сейчас известно о 21 человеке.

Отметим, что пятизвездочный отель Kharkiv Palace был поврежден в результате атаки по ракетам. Он расположен на проспекте Правды, 2 в центральной части города и открыт 15 декабря 2011 года.

Попадание в Kharkiv Palace пришлось на 12 этаж.

Как сообщил начальник ГУНП в Харьковской области Александр Тимошко, также было зафиксировано три попадания ракет РФ в Индустриальном районе. Все – в землю. По его словам, в результате этих ударов раненых нет.

Еще одно из попаданий разрушило детский сад и три медучреждения, а жилые дома рядом повреждены взрывной волной.

Удар по Харькову дронами Шахед

Около 01:04 ночью в воскресенье, 31 декабря, в Харькове было слышно как минимум четыре взрыва, а спустя 10 минут прозвучал пятый.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город под атакой "Шахедов" и было несколько прилетов в центре города.

"Есть попадание в несколько жилых домов в центре города. Там пожары. На месте уже работают все соответствующие службы. Информация о пострадавших сейчас уточняется. Вся необходимая помощь жителям этих домов будет предоставлена", — сообщил мэр.

Подразделения ГСЧС потушили два очага возгорания. По состоянию на утро 31 декабря продолжается ликвидация пожара на крыше двухэтажного здания. По предварительным данным жертв и пострадавших нет.

Под процессуальным руководством Киевской и Шевченковской окружных прокуратур Харькова начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Полиция уточнила количество пострадавших в Харькове после двух волн обстрелов

По данным полиции Харьковской области и главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты за последние сутки атаковали Харьков ракетами и дронами. В результате двух волн обстрелов пострадали 28 человек.

Ранее Фокус писал, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, ответ за ночной обстрел Украины не заставит себя ждать. Он заверил, что Кремль не получит желаемого эффекта от массированной атаки по украинским городам.