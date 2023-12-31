Атака на центр Харькова: количество пострадавших снова выросло, — прокуратура (видео)

В Харьковской областной прокуратуре заявили, что в результате действий ВС РФ пострадали 26 человек. Появились новые кадры с места события.

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В результате атаки ВС РФ на центр Харькова 30 ноября, из-за которой сильно пострадал отель Kharkiv Palace, пострадали 26 человек. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

"По состоянию на данный момент количество пострадавших увеличилось до 26 человек", — сказано в сообщении от 23:57 30 декабря.

Кроме того, в ведомстве также опубликовали видео с места событий.

Видео с последствиями удара по Харькову

Отметим, что ранее в прокуратуре заявили, что россияне, скорее всего, ударили по Харькову ракетами С-300.

"По предварительным данным, враг бил по городу ракетами типа С-300 с территории из Белгородской области России", — сказано в сообщении.

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали центр Харькова. Было зафиксировано не менее 6 ударов.

Позже стало известно, что оккупанты попали ракетой в отель Kharkiv Palace. Среди пострадавших один иностранец, который работает журналистом. По данным харьковской мэрии, все удары пришлись по гражданской инфраструктуре. Мэр города Игорь Терехов подтвердил, что "прилет" зафиксирован в жилой дом в центре города. Зафиксированы серьезные разрушения и пожар.