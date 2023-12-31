Після нічних обстрілів: у Харкові водій вийшов на маршрут у костюмі Святого Миколая (відео)

Водій вирішив підняти настрій своїм пасажирам після тривожної ночі. У костюмі Святого Миколая він розвозив людей уже з самого ранку.

Related video

Мешканці Харкова, який увечері 30 грудня та вночі 31-го зазнав ворожих атак, не втрачають новорічного настрою. Черговим прикладом того, що життя триває, став водій одного з міських автобусів. Щоб підняти пригнічений настрій пасажирів, він вбрався в костюм Святого Миколая і в такому вигляді вийшов на маршрут. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі ХС-Харків. Очевидець зняв водія, їдучи в маршрутці.

Три хвилі обстрілів Харкова

Як відомо, увечері 30 грудня Харків зазнав двох хвиль атак з боку РФ. О 19:00 і 19:20 ворог випустив по місту щонайменше шість ракет, правоохоронці вилучили уламки "Іскандера". Пошкоджено житлові будинки, будівлі готелів, приміщення охорони здоров'я: обласна клінічна лікарня, обласна стоматологічна поліклініка, дві міські лікарні, транспорт.

Унаслідок обстрілу постраждали 28 цивільних людей, із них 12 перебувають у лікарні. Серед пацієнтів двоє дітей 14 і 16 років та іноземний громадянин. Постраждалі в середньому та легкому стані. На щастя, обійшлося без загиблих, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Наслідки прильоту центром Харкова Фото: Олег Синєгубов / Telegram

31 грудня між 01:09 і 01:30 ЗС РФ завдали удару по Харкову безпілотниками "Шахед". Унаслідок атаки пошкоджено відділення банку, "Інститут метрології", житлові будинки, адміністративні будівлі, кафе.

О 00:14 і 00:34 окупанти обстріляли село Борова в Ізюмському районі, зруйнувавши житлові будинки. Ця атака закінчилася загибеллю людей: з-під завалів одного з будинків дістали тіла жінки та двох чоловіків.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ назвали атаку на Харків "ударом відплати" за Бєлгород.