Елена Зеленская показала, с чем носить брючный костюм летом (фото)

Первая леди акцентировала внимание на контрасте темных и светлых оттенков. Она традиционно демонстрирует вещи украинских брендов.

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Елену Зеленскую заметили в аэропорту Ирландии Шеннон во время рабочей поездки. Снимок появился в фотобанке Getty Images.

Первая леди шла рядом с руководителем Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Для выхода жена Владимира Зеленского выбрала стильный брючный костюм-двойку, который дополнила белой футболкой. На ногах Елены Зеленской были светлые кроссовки.

К образу для рабочего турне жена украинского президента добавила солнцезащитные очки в круглой оправе и трендовую сумку-багет от Kachorovska с фирменным металлическим логотипом.

Волосы первой леди были распущены.

Елена Зеленская в Ирландии Фото: Getty Images

Как известно, жену Владимира Зеленского "одевает" основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая в прошлом была соучредителем и дизайнером Lake studio.

"Для меня в работе главное — это синергия и комфорт. В общении с первой леди я сохраняю субординацию, но мне кажется, что у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения", — говорила стилист.

Напомним, Елена Зеленская прибыла в США в вышиванке.

Также Фокус писал о первой встрече Елены Зеленской и Виктории Стармер.