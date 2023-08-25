Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Стало известно, кто является личным стилистом Елены Зеленской

Елена Зеленская образы, Елена Зеленская стиль, первая леди Украины, Елена Зеленская фото, Елена Зеленская 2023
Фото: instagram/olenazelenska_official | Елена Зеленская

Первая леди Украины уже два года сотрудничает со стилистом, которая помогает ей покорять общественность своими образами.

Related video

После того, как в 2019 году Владимир Зеленский стал президентом Украины, на его супругу Елену Зеленскую легло не мало обязанностей, в том числе представлять страну на международном уровне. В этом деле, безусловно, важен внешний вид. На сегодняшний день практически каждый публичный выход Елены заканчивается обсуждением ее изысканного образа.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Основательница украинского бренда Gunia Project Наталья Каменская, которая в прошлом была соучредительницей и дизайнером Lake studio, начала работать личным стилистом первой леди Украины Елены Зеленской два года назад. Об этом она рассказала в интервью украинской редакции Elle.

Каменская поделилась, что в начале совместной работы гардероб Зеленской был скромным и состоял всего из нескольких рейлов одежды и десять пар обуви. Она также считает супругу Владимира Зеленского "нетипичной клиенткой", однако у них сложились хорошие рабочие отношения.

"Для меня в работе главное — это синергия и комфорт. В общении с первой леди я сохраняю субординацию, но мне кажется, что у нас очень хорошие и открытые отношения. У нас нет ссор, есть обсуждение разных точек зрения", — отметила стилист.

Среди брендов-фаворитов Зеленской: Litkovska, Gasanova, Lake, AMG. В повседневной жизни она предпочитает оверсайз одежду, худо, джинсы и кеды.

Елена Зеленская в вышиванке AMG Fullscreen
Елена Зеленская в вышиванке AMG
Фото: Olena Zelenska/Instagram

Также Каменская рассказала, что с началом полномасштабной войны гардероб первой леди изменился всего процентов на десять.

"Отшиваем одежду только для важных поездок, все остальное — комбинируем то, что есть. Если же вы спросите, изменился ли гардероб первой леди, я отвечу, что он немного переформатировался. Мне кажется, мы добавили больше платьев", — говорится в интервью.

У Зеленской системный подход к выбору одежды и смарт-гардероб, где вещи удачно сочетаются между собой.

Напомним, Елена Зеленская примерила необычную вышиванку с черными цветами.

Также Фокус писал об образах первой леди Украины во время визита в Данию.