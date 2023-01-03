Вел себя агрессивно: в Киевской области депутат напал на сотрудников полиции (видео)

В Нацполиции сообщают, что 65-лений мужчина сорвал и повредил нагрудную камеру правоохранителя и угрожал физической расправой.

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В пятницу, 2 января в Главном управлении Национальной в Киевской области заявили о начале расследования нападения депутата на сотрудника правоохранительных органов в поселке Ракитное Белоцерковского района. Об этом пишут в пресс-службе Нацполиции.

Сообщается, что 24 декабря во время комендантского часа сотрудники отдела реагирования патрульной полиции остановили автомобиль "Audi" возле АЗС. Оказалось, что водитель транспортного средства пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Во время оформления необходимых документов к месту событий подъехал 65-летний представитель местной власти на автомобиле "Mitsubishi". Вскоре после прибытия депутат начал высказывать безосновательные обвинения в сторону полицейских.

В Нацполиции отметили, что мужчина вел себя агрессивно и угрожал правоохранителями физическим насилием. Кроме того, он сорвал и повредил нагрудную бодикамеру одного из сотрудников патрульной полиции.

Депутат отказывался выполнять требования полицейских и оказывал сопротивление при попытке задержания. В конце концов местному чиновнику удалось скрыться с места происшествия.

[ + – ] Конфликт депутата с сотрудниками полиции

Досудебное расследование инцидента началось по факту угрозы или насилия в отношении работника правоохранительного органа [ч.1 ст.345 УКУ]. Статья предусматривает такие варианты наказаний как исправительные работы сроком до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев. Депутату также грозит лишение или ограничение свободы до 3 лет.

Напомним, что полиция задержала мужчину, который 2 января напал на священника УПЦ МП с ножом и ранил его в горло. Инцидент произошел в храме Покровы Святой Богородицы в Виннице.

Фокус также писал о том, что в Киеве полиция арестовала мужчину, который в новогоднюю ночь запустил фейерверки в Подольском районе. В отделе коммуникации полиции Киева отметили, что нарушителя удалось вычислить благодаря крышке от пусковой установки, найденной у него дома.

Еще мы писали о том, что сотрудники патрульной полиции задержали нарушительницу ПДД на территории храма Рождества Пресвятой Богородицы в жилом массиве Красный Камень. Чтобы остановить автомобиль, правоохранителям пришлось открыть стрельбу по колесам.