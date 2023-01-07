Во Львове полиция задержала "специалистку" по нелегальному пересечению границы (фото)

Подозреваемая говорила военнообязанным гражданам, что у нее есть надежные "связи" для того, чтобы внести ложные данные в базу данных для выезда за границу.

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В Главном управлении национальной полиции Украины по Львовской области вручили подозрение 41-летней женщине, обеспечивавшей незаконный выезд за границу для военнообязанных. Об этом говорится на официальном портале Министерства внутренних дел Украины.

В публикации пишут, что за свои услуги подозреваемая требовала 3 000 долларов США. Женщина подыскивала украинцев мужского пола, стремящихся выехать за границу, и предлагала им свою "помощь".

"Своих "клиентов" фигурантка уверяла, что у нее есть надежные "связи" и она может вносить недостоверные сведения о лицах в базу данных", — сообщили на сайте МВД.

Для задержания злоумышленницы сотрудники Департамента внутренней безопасности и следователи Национальной полиции Львова договорилась с ней о встрече для передачи денег за "услуги". В результате женщину арестовали, а средства были изъяты.

[ + – ] Злоумышленницу удалось задержать

Жительницу Львова подозревают в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Данная статья предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы.

Напомним, что 2 января в Главном управлении Национальной в Киевской области сообщили о нападении депутата на сотрудника правоохранительных органов в поселке Ракитное Белоцерковского района. Чиновник оказывал сопротивление при задержании, а затем скрылся.

Фокус также писал о том, что 6 января Дарью Крыгину, которую обвиняют в предоставлении россиянам сведений о местонахождении позиций ВСУ и критической инфраструктуры, поместили в СИЗО.

Еще мы сообщали, что полиция Киева готовится обеспечить общественный порядок во время богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры 7 января. В этот день в Киеве выйдут на дежурство около 3000 правоохранителей.