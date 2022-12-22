Щоб перетнути кордон: на Одещині чоловік "купив" собі дітей у знайомого

Українські прикордонники з'ясували, що 35-річний громадянин України використав фальшиві документи.

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На Одещині співробітники Державної прикордонної служби України затримали 35-річного чоловіка, який намагався перетнути кордон, видаючи себе за багатодітного батька. Інцидент стався у пункті пропуску "Рені". Про це повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління ДПСУ Ігор Перегняк агенству "Уніан".

Перегняк розповів, що при собі у затриманого були свідоцтва про народження трьох дітей. Прикордонникам вдалося викрити чоловіка, звинувативши його у наданні фальшивих документів.

Свідоцтво про народження старшої дочки виявилося справжнім. У джерелі зазначають, що дівчинка мала залишитися жити в Україні разом із дідусем.

Щодо документів на хлопчиків-близнюків, вони виявилися підробленими. У публікації наголосили, що фальшиві свідоцтва про народження були зроблені дуже якісно. Доводити, що чоловік використовує підробки, довелося за допомогою технічних засобів прикордонного контролю.

Чоловік зізнався, що придбав свідотства у свого знайомого. Коштували фальшиві документи на дітей 3 тисячі доларів.

Співробітники Прикордонної служби звернулися з цим інцидентом до поліції. Наразі вирішується питання про початок кримінального провадження за використання свідомо підроблених документів (ст. 358 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів про ситуацію на українсько-білоруському кордоні. За його словами, 13 грудня у Білорусі розпочалася раптова перевірка готовності армії.

Фокус також писав про нові правила ввезення в Україну генераторів. Уряд України звільнив від мита та ПДВ імпорт генераторів та енергетичного обладнання, що зробить таку продукцію дешевшою приблизно на 25%.

Ще ми повідомляли, що прикордонники затримали мешканця Одеси та кота, які хотіли незаконно перетнути державний кордон України. Одесит зізнався, що хотів уникнути мобілізації на фронт і шукав нагоди залишити країну.