Чтобы пересечь границу: в Одесской области мужчина "купил" себе детей у знакомого

Украинские пограничники выяснили, что 35-летний гражданин Украины использовал поддельные документы.

Related video

В Одесской области сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали 35-летнего мужчину который пытался пересечь границу, выдавая себя за многодетного отца. Инцидент произошел в пункте пропуска "Рени". Об этом сообщил начальник пресс-службы Измаильского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк агентству "Униан".

Перегняк рассказал, что при себе у задержанного были свидетельства о рождении троих детей. Пограничникам удалось разоблачить мужчину, уличив его в предоставлении фальшивых документов.

Примечательно, что свидетельство о рождении старшей дочери оказалось подлинным. В источнике отмечают, что девочка должна была остаться жить в Украине вместе с дедушкой.

Что касается, документов на мальчиков-близнецов, они выявились подделанными. В публикации подчеркнули, что фальшивые свидетельства о рождении были сделаны очень качественно. Доказывать, что мужчина использует подделки пришлось с помощью технических средств пограничного контроля.

Мужчина признался, что приобрел свидетельства у своего знакомого. Стоили фальшивые документы на детей 3 тысячи долларов.

Сотрудники Погранслужбы обратились с данным инцидентом в полицию. На данный момент решается вопрос о начале уголовного производства за использование заведомо поддельных документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал о ситуации на украинско-белорусской границе. По его словам, 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка готовности армии.

Фокус также писал о новых правилах ввоза в Украину генераторов. Правительство Украины освободило от пошлины и НДС импорт генераторов и энергетического оборудования, что сделает такую продукцию дешевле примерно на 25%.

Еще мы сообщали, что пограничники задержали жителя Одессы и кота, которые хотели незаконно пересечь государственную границу Украины. Одессит, признался, что хотел избежать мобилизации на фронт и искал возможность покинуть страну.