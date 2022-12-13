Пограничники задержали мужчину и кота, которые хотели незаконно пересечь госграницу (фото)

Одессит, которого задержали вместе с котом в переноске возле села Новые Трояны, объяснил, что хотел избежать мобилизации на фронт и искал возможность покинуть страну.

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В Одесской области пограничники задержали уклониста с черным котом, который пытался незаконно попасть в Молдову. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Ночью у границы с Молдовой военнослужащие Измаильского отряда задержали нарушителя, который нес с собой черного кота. Пограничный наряд обнаружил и остановил их возле села Новые Трояны", — говорится в сообщении.

Нарушителем оказался 28-летний одессит по имени Антон. Вместе с ним в зеленой переноске был черный кот.

[ + – ] Уклонист, который пытался бежать в Молдову, взял с собой черного кота Фото: ГПСУ

Мужчина признался военным Измаильского отряда, что пытался перебраться в Молдову, чтоб избежать мобилизации на фронт. С собой решил взять домашнего питомца по кличке "Kit".

За попытку незаконного пересечения границы пограничники оформили на задержанного мужчину документы административного производства.

[ + – ] Антона из Одессы вместе с котом пограничники задержали возле села Новые Трояны Фото: ГПСУ

Напомним, в сентябре на границе с Польшей задержали уклонистов. Пограничники в пункте пропуска "Шегини" задержали мужчин, собиравшихся незаконно выехать в соседнюю страну. Один из них притворялся "невидимкой", другой прятался под сиденьем.

Ранее Фокус рассказывал, как мужчина пытался выехать в Молдову в грузовом вагоне. 36-летнего уклониста в товарном поезде обнаружили пограничники. При себе у него была повестка в военкомат.