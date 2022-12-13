Прикордонники затримали чоловіка та кота, які хотіли незаконно перетнути держкордон (фото)
Одесит, якого затримали разом із котом у переносці біля села Нові Трояни, пояснив, що хотів уникнути мобілізації на фронт та шукав нагоди залишити країну.
На Одещині прикордонники затримали ухиліста з чорним котом, який намагався незаконно потрапити до Молдови. Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.
"Вночі біля кордону з Молдовою військовослужбовці Ізмаїльського загону затримали порушника, який ніс із собою чорного кота. Прикордонний патруль виявив і зупинив їх біля села Нові Трояни", — йдеться у повідомленні.
Порушником виявився 28-річний одесит на ім'я Антон. Разом із ним у зеленому перенесенні був чорний кіт.
Чоловік зізнався військовим Ізмаїльського загону, що намагався перебратися до Молдови, аби уникнути мобілізації на фронт. З собою вирішив взяти домашнього вихованця на прізвисько "Kit".
За спробу незаконного перетину кордону прикордонники оформили на затриманого чоловіка документи адміністративного провадження.
Нагадаємо, у вересні на кордоні з Польщею затримали ухилістів. Прикордонники у пункті пропуску "Шегині" затримали чоловіків, які збиралися незаконно виїхати до сусідньої країни. Один із них прикидався "невидимкою", інший ховався під сидінням.
Раніше Фокус розповідав, як чоловік намагався виїхати до Молдови у вантажному вагоні. 36-річного ухиліста у товарному поїзді виявили прикордонники. При собі він мав повістку у військкомат.