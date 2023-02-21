"Фейковый нигериец": пограничники задержали мужчину с поддельным паспортом в поезде в Венгрию

Украинец в пункте пропуска на станции Чоп показал документ гражданина Нигерии, но он оказался фальшивым. Паспорт мужчине прислал его отец из африканской страны.

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Украинские пограничники обнаружили мужчину с поддельным паспортом гражданина Нигерии в поезде в Венгрию. Об этом 21 февраля сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В пограничном пункте пропуска "Чоп (Дружба)" мужчина во время проверки документов предоставил паспорт гражданина Нигерии. Однако инспектор засомневался в его действительности. Правоохранительные органы установили, что паспорт является поддельным.

Как стало известно, мужчина является гражданином Украины, а документ ему по почте прислал его отец — гражданин Нигерии.

"Мужчина хотел быть как его отец, но после проверки документов остался собой", — пишет пресс-служба ведомства.

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Пограничники уточнили, что передали "псевдонигерийца" сотрудникам Нацполиции.

Напомним, 27 января пограничники отдела "Вилок" поймали трех военнообязанных мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу с Венгрией вне пунктов пропуска. Один из них долгое время выдавал себя за женщину.