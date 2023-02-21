"Фейковий нігерієць": прикордонники затримали чоловіка з підробленим паспортом у потязі в Угорщину

Українець у пункті пропуску на станції Чоп показав документ громадянина Нігерії, але він виявився фальшивим. Паспорт чоловікові надіслав його батько з африканської країни.

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Українські прикордонники виявили чоловіка з підробленим паспортом громадянина Нігерії в потязі в Угорщину. Про це 21 лютого повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України.

У прикордонному пункті пропуску Чоп ("Дружба") чоловік під час перевірки документів надав паспорт громадянина Нігерії. Проте інспектор засумнівався в його дійсності. Правоохоронці встановили, що паспорт є підробленим.

Як стало відомо, чоловік є громадянином України, а документ йому поштою надіслав його батько громадянин Нігерії.

"Чоловік хотів бути, як його батько, але після перевірки документів залишився собою", — пише пресслужба відомства.

[ + – ] Громадянин України намагався видати себе за нігерійця

Прикордонники уточнили, що передали "псевдонігерійця" співробітникам Нацполіції.

Нагадаємо, 27 січня прикордонники відділу "Вилок" упіймали трьох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною поза пунктами пропуску. Один із них довгий час видавав себе за жінку.