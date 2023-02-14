Україну після заборони Зеленського намагалися залишити майже 30 чиновників, — Держприкордонслужба

У ДПСУ зазначили, що всі чиновники, які намагалися залишити Україну, не мали на те законних підстав, тому прийнято рішення відмовити їм.

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Українські прикордонники розповіли, скільки чиновників намагалися незаконно залишити межі країни з моменту заборони. Журналісти порталу "УП" взяли офіційний коментар у спікера Держприкордонслужби України полковника Андрія Демченка.

"За час дії змін, які уряд вніс у правила перетину держкордону громадянами України, що стосується визначеної категорії осіб державних службовців, прикордонники не випустили з країни майже 30 людей", — йдеться у повідомленні.

Вони всі не відповідали умовам перетину кордону під час дії воєнного стану.

"Вкотре хотів би також наголосити, що є і виключення, воно стосується жінок та одиноких чоловіків, які можуть виїздити з України, слідуючи до своїх дітей за кордон або їх супроводжувати", — продовжив Андрій Демченко.

Наприкінці січня президент України Володимир Зеленський заборонив чиновникам перетинати кордон до закінчення воєнного стану. Винятками є службові відрядження.

27 січня прем'єр-міністр Денис Шмигаль у себе в Telegram зазначив, що Кабмін схвалив постанову, яка забороняє виїжджати чиновникам за межі України під час воєнного стану без поважної причини.

Народні депутати, чиновники, представники місцевої влади, прокурори, судді та багато інших посадових осіб можуть виїжджати лише у службове відрядження. У відпустку ніхто нікого не відпускатиме.

11 лютого Фокус писав, що Кабмін скасував заборону для деяких категорій держслужбовців. Залишати Україну зможуть жінки та чоловіки з дитиною до 18 років для її супроводження чи відвідування за кордоном. Про це йдеться у новій постанові уряду.

4 лютого у новій постанові уряду говорилося, що в Україні змінився список документів для виїзду за кордон. У списку необхідних документів для виїзду на кордон чоловіків призовного віку наразі немає довідки про інвалідність, видану лише за висновком медико-соціальної експертизи. Співробітникам служби прикордонного контролю потрібно буде надати додатковий документ, що підтверджує відповідність особистих даних діагнозу.