Украину после запрета Зеленского пытались покинуть почти 30 чиновников, — Госпогранслужба

В ГПСУ отметили, что все пытавшиеся покинуть Украину чиновники не имели на то законных оснований, поэтому было принято решение отказать им.

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Украинские пограничники рассказали, сколько чиновников пытались незаконно покинуть пределы страны с момента действия запрета. Журналисты портала "УП" взяли официальный комментарий у спикера Госпогранслужбы Украины полковника Андрея Демченко.

"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек", — говорится в сообщении.

Они все не соответствовали условиям пересечения границы во время действия военного положения.

"Еще раз хотел бы также подчеркнуть, что есть и исключение, оно касается женщин и одиноких мужчин, которые могут выезжать из Украины, следуя к своим детям за границу или их сопровождать", — продолжил Андрей Демченко.

В конце января президент Украины Владимир Зеленский запретил чиновникам пересекать границу до окончания военного положения. Исключениями являются служебные командировки.

27 января премьер-министр Денис Шмыгаль у себя в Telegram отметил, что Кабмин одобрил постановление, которое запрещает выезжать чиновникам за пределы Украины во время военного положения без уважительной причины.

Народные депутаты, чиновники, представители местной власти, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут выезжать только в служебную командировку. В отпуск никто никого отпускать не будет.

11 февраля Фокус писал, что Кабмин отменил запрет для некоторых категорий госслужащих. Покидать Украину смогут женщины и мужчины с ребенком до 18 лет для его сопровождения или посещения за рубежом. Об этом говорится в новом постановлении правительства.

4 февраля в новом постановлении правительства говорилось, что в Украине изменился список документов для выезда за рубеж. В списке необходимых документов для выезда на границу мужчин призывного возраста теперь нет справки об инвалидности, выданной только по заключению медико-социальной экспертизы. Сотрудникам службы пограничного контроля нужно будет предъявить дополнительный документ, подтверждающий соответствие личных данных диагнозу.