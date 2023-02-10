Кадрові перестановки: заступники глави МВС пішли у відставку, — ЗМІ
За інформацією журналістів, заяви про відставку написали п'ятеро чиновників.
Заступники голови Міністерства внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров подали у відставку. Про це повідомила речниця міністра Мар'яна Рева у коментарі виданню "РБК-Україна".
Мар'яна Рева зазначила, що звільнення міністрів є усталеною законною процедурою, прописаною в статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади".
"Ніякої новини в цьому немає. Чи буде хтось перепризначений — побачимо", — заявили в пресслужбі МВС України.
- Ігор Бондаренко відповідав за цифрову трансформацію сервісів Міністерства внутрішніх справ України. З 1999 до 2018 року він обіймав посаду директора Департаменту інформатизації МВС України.
- Катерина Павліченко займалася питаннями дотримання прав людини, гендерної рівності й протидії гендерному насильству. З 2016 по 2019 роки була заступницею голови Департаменту патрульної поліції НПУ, після чого отримала посаду заступниці голови МВС Арсена Авакова.
- Богдан Драп'ятий відповідав за зв'язки з Верховною Радою та функціонування сервісних центрів МВС. Раніше працював у парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності й був помічником-консультантом нардепа Віктора Шемчука.
- Мері Акопян займалася міжнародними зв'язками. 2015 року стала головою Управління міжнародних зв'язків МВС. Була директоркою Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС до 2021 року.
- Сергій Гончаров реалізував міжнародні проєкти. Обіймав посаду заступника голови Головного сервісного центру та заступником начальника Департаменту поліції охорони Нацполіції.
Нагадаємо, що 7 лютого депутати Верховної Ради під час голосування затвердили кандидатуру Ігоря Клименка на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ України. З 2019 по 2023 рік Клименко обіймав посаду керівника Національної поліції.
Фокус також писав про те, що 6 лютого Ігор Клименко повідомив, що розслідування аварії вертольота ДСНС у Броварах Київської області, внаслідок якого загинуло топкерівництво Міністерства внутрішніх справ України, може завершитися протягом двох місяців.
Ще ми писали про те, що 7 лютого президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в МВС і СБУ, зазначивши, що ці заходи спрямовані на посилення позиції України.