Кадрові перестановки: заступники глави МВС пішли у відставку, — ЗМІ

За інформацією журналістів, заяви про відставку написали п'ятеро чиновників.

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Заступники голови Міністерства внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, Катерина Павліченко, Богдан Драп'ятий, Мері Акопян і Сергій Гончаров подали у відставку. Про це повідомила речниця міністра Мар'яна Рева у коментарі виданню "РБК-Україна".

Мар'яна Рева зазначила, що звільнення міністрів є усталеною законною процедурою, прописаною в статті 9 закону України "Про центральні органи виконавчої влади".

"Ніякої новини в цьому немає. Чи буде хтось перепризначений — побачимо", — заявили в пресслужбі МВС України.

Ігор Бондаренко відповідав за цифрову трансформацію сервісів Міністерства внутрішніх справ України. З 1999 до 2018 року він обіймав посаду директора Департаменту інформатизації МВС України.

Катерина Павліченко займалася питаннями дотримання прав людини, гендерної рівності й протидії гендерному насильству. З 2016 по 2019 роки була заступницею голови Департаменту патрульної поліції НПУ, після чого отримала посаду заступниці голови МВС Арсена Авакова.

Богдан Драп'ятий відповідав за зв'язки з Верховною Радою та функціонування сервісних центрів МВС. Раніше працював у парламентському Комітеті з питань правоохоронної діяльності й був помічником-консультантом нардепа Віктора Шемчука.

Мері Акопян займалася міжнародними зв'язками. 2015 року стала головою Управління міжнародних зв'язків МВС. Була директоркою Департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції МВС до 2021 року.

Сергій Гончаров реалізував міжнародні проєкти. Обіймав посаду заступника голови Головного сервісного центру та заступником начальника Департаменту поліції охорони Нацполіції.

Нагадаємо, що 7 лютого депутати Верховної Ради під час голосування затвердили кандидатуру Ігоря Клименка на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ України. З 2019 по 2023 рік Клименко обіймав посаду керівника Національної поліції.

Фокус також писав про те, що 6 лютого Ігор Клименко повідомив, що розслідування аварії вертольота ДСНС у Броварах Київської області, внаслідок якого загинуло топкерівництво Міністерства внутрішніх справ України, може завершитися протягом двох місяців.

Ще ми писали про те, що 7 лютого президент України Володимир Зеленський прокоментував кадрові перестановки в МВС і СБУ, зазначивши, що ці заходи спрямовані на посилення позиції України.