Кадровые перестановки: заместители главы МВД ушли в отставку, — СМИ

По информации журналистов, заявления об уходе в отставку написали пятеро чиновников.

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Заместители председателя Министерства внутренних дел Украины Игорь Бондаренко, Екатерина Павличенко, Богдан Драпьятый, Мэри Акопян и Сергей Гончаров подали в отставку. Об этом сообщила спикер министра Марьяна Рева в комментарии изданию "РБК-Украина".

Марьяна Рева отметила, что увольнение министров является устоявшейся, законной процедурой, прописанной в статье 9 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

"Какой-то новости в этом нет. Будет ли кто-то переназначен — увидим", — заявили в пресс-службе МВД Украины.

Игорь Бондаренко отвечал за цифровую трансформацию сервисов системы Министерства внутренних дел Украины. С 1999 по 2018 год он занимал пост директора Департамента информатизации МВД Украины.

Екатерина Павличенко занималась вопросами соблюдения прав человека, гендерного равенства противодействия гендерному насилию. С 2016 по 2019 годы была заместителем главы Департамента патрульной полиции НПУ, после чего получила должность замглавы МВД Арсена Авакова.

Богдан Драпятый отвечал за связи с Верховной Радой и функционирование сервисных центров МВД. Ранее работал в парламентском Комитете по вопросам правоохранительной деятельности, а также был помощником-консультантом нардепа Виктора Шемчука.

Мэри Акопян занималась международными связями. В 2015 году стала главой Управление международных связей МВД. Была директором Департамента международного сотрудничества и европейской интеграции МВД до 2021 года.

Сергей Гончаров реализовал международные проекты. Занимал должность замглавы Главного сервисного центра и заместителем начальника Департамента полиции охраны Нацполиции.

Напомним, что 7 февраля депутаты Верховной Рады в ходе голосования утвердили кандидатуру Игоря Клименко на пост руководителя Министерства внутренних дел Украины. С 2019 по 2023 год Клименко занимал пост руководителя Национальной полиции.

Фокус также писал о том, 6 февраля Игорь Клименко сообщил, что расследование крушения вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области, в результате которого погибло топ-руководство Министерства внутренних дел Украины, может завершиться в течение двух месяцев.

Еще мы писали о том, что что 7 февраля президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал кадровые перестановки в МВД и СБУ, отметив, что данные меры направлены на усиление позиции Украины.