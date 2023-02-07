"Усиливаем оборону Украины": Зеленский о кадровых перестановках в МВД и СБУ (видео)

По оценке президента, замена глав силовых ведомств укрепит сферу безопасности. Обращаясь к парламентариям, глава государства призвал делать все, чтобы у ВСУ было больше оружия.

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Кадровые и институциональные изменения в сфере обороны и безопасности происходят с целью усиления позиции Украины. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 7 февраля.

Глава государства акцентировал внимание, что каждый шаг сопровождается должным информированием на том уровне, на котором принимают решения.

[ + – ] Владимир Зеленский обїясняет кадровую политику с 3:40

"Благодарю всех, кто поддерживает страну и помогает беречь наше единство, которая является фундаментом обороны Украины. Благодарю всех, кто воздерживается от распространения любых слухов, способных ослабить сосредоточенность наших людей в работе на главное — на победу Украины", — заявил президент.

По его словам, победу Украины в полномасштабной войне с Россией реально обеспечить лишь помогая государству и не позволяя врагу играть с эмоциями украинцев.

Глава государства призвал власти делать все, чтобы у Вооруженных сил Украины было больше оружия.

"Только так можно обеспечить успех Украины. И (мы победу) обеспечим" — заключил Владимир Зеленский.

Кадровые перестановки в Украине: Клименко возглавил МВД, а Малюк — СБУ

Верховная Рада 7 февраля поддержала назначение Игоря Клименко на пост министра внутренних дел Украины. Кандидатуру нового главы МВД одобрил 321 нардеп, "Европейская солидарность" не голосовала.

Кабинет Министров Украины 18 января назначил Игоря Клименко исполняющим обязанности министра внутренних дел. Это случилось после гибели главы ведомства Дениса Монастырского и руководства МВД из-за крушения вертолета в Броварах Киевской области.

Кроме Клименко, 7 февраля Рада назначила нового главу Службы безопасности Украины, им стал Василий Малюк. Выступая в парламенте, новый глава СБУ пообещал очистить спецслужбу от предателей.

Напомним, что 5 февраля появилась информация о возможной отставке министра обороны Украины Алексея Резникова. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия объяснил это решение тем, что "время и обстоятельства нуждаются в усилении и перегруппировке".

Народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк отмечал, что пост Резникова может занять руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.