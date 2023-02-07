"Посилюємо оборону України": Зеленський про кадрові перестановки в МВС та СБУ (відео)

За оцінкою президента, заміна глав силових відомств зміцнить сферу безпеки. Звертаючись до парламентарів, глава держави закликав робити все, щоб у ЗСУ було більше зброї.

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Кадрові й інституційні зміни у сфері оборони та безпеки відбуваються з метою посилення позиції України. Про це сказав президент Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді 7 лютого.

Глава держави наголосив, що кожен крок супроводжується належним інформуванням на тому рівні, на якому ухвалюють рішення.

[ + – ] Володимир Зеленський пояснює кадрову політику з 3:40

"Дякую всім, хто підтримує країну та допомагає берегти нашу єдність, яка є фундаментом оборони України. Дякую всім, хто утримується від поширення будь-яких чуток, здатних послабити зосередженість наших людей у роботі на головне — на перемогу України", — заявив президент.

За його словами, перемогу України у повномасштабній війні з Росією реально забезпечити лише допомагаючи державі та не дозволяючи ворогові грати з емоціями українців.

Глава держави закликав владу робити все, щоб Збройні сили України мали більше зброї.

"Тільки так можна забезпечити успіх України. І (ми перемогу) забезпечимо", — сказав Володимир Зеленський.

Кадрові перестановки в Україні: Клименко очолив МВС, а Малюк — СБУ

Верховна Рада 7 лютого підтримала призначення Ігоря Клименка на посаду міністра внутрішніх справ України. Кандидатуру нового глави МВС схвалив 321 нардеп, "Європейська солідарність" не голосувала.

Кабінет Міністрів України 18 січня призначив Ігоря Клименка виконувачем обов'язків міністра внутрішніх справ. Це сталося після загибелі голови відомства Дениса Монастирського та керівництва МВС через аварії вертольота у Броварах Київської області.

Крім Клименка, 7 лютого Рада призначила нового голову Служби безпеки України, ним став Василь Малюк. Виступаючи у парламенті, новий голова СБУ пообіцяв очистити спецслужбу від зрадників.

Нагадаємо, що 5 лютого з'явилася інформація про можливу відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив це рішення тим, що "час та обставини потребують посилення та перегрупування".

Народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк зазначав, що посаду Резнікова може обійняти керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.