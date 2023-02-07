Тепер не виконувач обов'язків: Ігор Клименко став головою МВС України, — нардеп (фото)

За словами нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, представляв кандидатуру Клименка прем'єр Денис Шмигаль. Фракція "Європейська солідарність" відмовилася голосувати за нового керівника МВС.

Related video

Депутати Верховної Ради під час голосування затвердили кандидатуру Ігоря Клименка на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ України. Про це у вівторок, 7 лютого, повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі.

Як зазначив Железняк, представляв кандидатуру Ігоря Клименка прем'єр-міністр України Денис Шмигаль "без президента та інших". За призначення Клименка проголосував 321 нардеп. Фракція "Європейська солідарність" відмовилася голосувати, а від партії "Голос" натиснула на кнопку лише одна людина.

Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Ігор Клименко на посаді в.о. голови МВС

Після загибелі керівництва МВС, включаючи голову відомства Дениса Монастирського, під час авіакатастрофи у Броварах Кабмін призначив Ігоря Клименка заступником міністра МВС та поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ.

Про те, що відомо про нового міністра внутрішніх справ, Фокус писав у своїй статті 18 січня. Відомо, що кар'єру в МВС він розпочав з посади психолога Центру практичної психології Управління МВС у Харківській області, після чого служив патрульним оперативного взводу українських миротворців у Косово, у 2014 році, як стверджують у МВС, був в АТО. У 2017 призначений на посаду заступника голови Нацполіції. У 2019 році Клименко обійняв посаду керівника Національної поліції.

Нагадаємо, під час пленарного засідання Верховної Ради нардепи також підтримали призначення на посаду голови Служби безпеки України Василя Малюка.