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Политика Перестановки в Кабмине, ОП и госорганах

Теперь не исполняющий обязанности: Игорь Клименко стал главой МВД Украины, — нардеп (фото)

Игорь Клименко, глава МВД Украины, назначение, верховная рада, нардепы
Фото: прес-служба МВС | Игорь Клименко, глава МВД Украины

По словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, представлял кандидатуру Клименко премьер Денис Шмыгаль. Фракция "Европейская солидарность" отказалась голосовать за нового руководителя МВД.

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Депутаты Верховной Рады в ходе голосования утвердили кандидатуру Игоря Клименко на пост руководителя Министерства внутренних дел Украины. Об этом во вторник, 7 февраля, сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

Как отметил Железняк, представлял кандидатуру Игоря Клименко премьер-министр Украины Денис Шмыгаль "без президента и других". За назначение Клименко проголосовал 321 нардеп. Фракция "Европейская солидарность" отказалась голосовать, а от партии "Голос" нажал на кнопку всего один человек.

Игорь Клименко, глава МВД Украины, назначение, верховная рада, нардепы Fullscreen
Фото: Telegram/Ярослав Железняк

Игорь Клименко на должности и.о. главы МВД

После гибели руководства МВД, включая главу ведомства Дениса Монастырского, в ходе авиакатастрофы в Броварах Кабмин назначил Игоря Клименко заместителем министра МВД и возложил на него исполнение обязанностей министра внутренних дел.

О том, что известно о новом министре внутренних дел Фокус писал в своей статье 18 января. Известно, что карьеру в МВД он начал с должности психолога Центра практической психологии Управления МВД в Харьковской области, после служил патрульным оперативного взвода украинских миротворцев в Косово, в 2014 году, как утверждают в МВД, был в АТО. В 2017-м был назначен на должность заместителя главы Нацполиции. В 2019 году Клименко занял пост руководителя Национальной полиции.

Напомним, в ходе пленарного заседания Верховной Рады нардепы также поддержали назначение на пост главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.