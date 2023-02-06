Авиакатастрофа в Броварах: в МВД рассказали о сроках завершения расследования (видео)

По словам и.о. главы ведомства Игоря Клименко, полностью пересмотрена система безопасности в МВД. Руководители пока не могут передвигаться на вертолетах, им разрешается ездить только автотранспортом.

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Расследование причин падения вертолета ГСЧС в Броварах Киевской области, в результате чего погибло топ-руководство Министерства внутренних дел Украины, может быть завершено в течение двух месяцев. Об этом в понедельник, 6 февраля, в эфире национального телемарафона новостей рассказал исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко.

По словам Клименко, в МВД уже полностью пересмотрели систему безопасности.

"Все вертолеты класса ЕС 225 компании Airbus [Helicopters] сегодня находятся на аэродромах. Работают соответствующие специалисты", — подчеркнул он.

Как отметил и.о. главы ведомства, сейчас идет проверка всех вертолетов, которые находятся в системе МВД.

"Этот процесс затянется на какое-то время. Я думаю, месяц-два. Во-первых, это следствие, я не могу говорить за следствие. Во-вторых, это работа большого коллектива", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о завершении расследования.

Клименко ответил, что к процессу также будут привлечены иностранные эксперты.

[ + – ] В результате крушения вертолета погиб министр внутренних дел Денис Монастырский Фото: mvs.gov.ua

По его словам, после того, как вся информация будет получена, ее проанализируют и лишь после этого можно будет делать итоговые выводы.

По словам Клименко, сегодня всем руководителям МВД запрещено передвигаться на вертолетах, до завершения расследования они могут использовать исключительно автомобильный транспорт.

Напомним, 18 января на детский сад в Броварах упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, включая главу ведомства Дениса Монастырского.

19 января и.о. главы ведомства Игоря Клименко заявил, что крушение вертолета является результатом войны.

По словам представительницы пресс-службы Нацполиции Марьяны Ревы, глава МВД Денис Монастырский, первый заместитель ведомства Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович находились в одном вертолете, так как пытались как можно быстрее добраться к месту назначения в одну из горячих точек.