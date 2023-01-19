Трагедия в Броварах: полиция объяснила, почему руководство МВД было в одном вертолете (видео)
По словам сотрудницы пресс-службы Нацполиции Марьяны Ревы, руководство ведомства спешило как можно скорее прибыть на место. Неизвестно, существует ли протокол передвижения для подобных случаев.
Глава МДВ Денис Монастырский, первый заместитель ведомства Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, которые погибли в авиакатастрофе, находились в одном вертолете потому, что пытались как можно скорее добраться к месту назначения, коим была одна из горячих точек. Об этом сообщила представительница пресс-службы Нацполиции Марьяна Рева, передает "Укринформ".
"Они отправились в командировку, спешили и хотели как можно скорее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее", — объяснила Рева, добавив, что пока нет сведений о том, существует ли специальный протокол передвижения для подобных случаев.
На вопрос о том, будут ли в дальнейшем сотрудники МВД передвигаться в одном транспорте, сотрудница пресс-службы отметила, что соответствующие выводы были сделаны, и в будущем работа будет корректироваться с учетом всех трагических случаев.
Накануне утром, 18 января, возле детского сада и жилого дома в Броварах упал вертолет ГСЧС, в котором находились 9 человек.
По данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок, в том числе все люди, находившиеся на борту Eurocopter AS332 "Суперпума".
Ранее Фокус сообщал, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибла мама с ребенком. У женщины осталась старшая дочь и муж.