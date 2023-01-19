Трагедия в Броварах: полиция объяснила, почему руководство МВД было в одном вертолете (видео)

По словам сотрудницы пресс-службы Нацполиции Марьяны Ревы, руководство ведомства спешило как можно скорее прибыть на место. Неизвестно, существует ли протокол передвижения для подобных случаев.

Related video

Глава МДВ Денис Монастырский, первый заместитель ведомства Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович, которые погибли в авиакатастрофе, находились в одном вертолете потому, что пытались как можно скорее добраться к месту назначения, коим была одна из горячих точек. Об этом сообщила представительница пресс-службы Нацполиции Марьяна Рева, передает "Укринформ".

"Они отправились в командировку, спешили и хотели как можно скорее прибыть на место, чтобы скорректировать в дальнейшем работу министерства как можно лучше и эффективнее", — объяснила Рева, добавив, что пока нет сведений о том, существует ли специальный протокол передвижения для подобных случаев.

На вопрос о том, будут ли в дальнейшем сотрудники МВД передвигаться в одном транспорте, сотрудница пресс-службы отметила, что соответствующие выводы были сделаны, и в будущем работа будет корректироваться с учетом всех трагических случаев.

Накануне утром, 18 января, возле детского сада и жилого дома в Броварах упал вертолет ГСЧС, в котором находились 9 человек.

По данным ГСЧС, в общей сложности погибли 14 человек, из них 1 ребенок, в том числе все люди, находившиеся на борту Eurocopter AS332 "Суперпума".

Ранее Фокус сообщал, что в результате авиакатастрофы в Броварах погибла мама с ребенком. У женщины осталась старшая дочь и муж.