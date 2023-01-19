Трагедія в Броварах: поліція пояснила, чому керівництво МВС було в одному гелікоптері (відео)

За словами співробітниці пресслужби Нацполіції Мар'яни Реви, керівництво відомства поспішало якнайшвидше прибути на місце. Невідомо, чи існує протокол пересування для таких випадків.

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Глава МДВ Денис Монастирський, перший заступник відомства Євген Єнін і держсекретар Юрій Лубкович, які загинули в авіакатастрофі, перебували в одному гелікоптері тому, що намагалися якнайшвидше дістатися до місця призначення, яким була одна з гарячих точок. Про це повідомила представниця пресслужби Нацполіції Мар'яна Рева, повідомляє "Укрінформ".

"Вони вирушили у відрядження, поспішали та хотіли якнайшвидше прибути на місце, щоб скоригувати надалі роботу міністерства якнайкраще та найефективніше", — пояснила Рева, додавши, що поки немає відомостей про те, чи існує спеціальний протокол пересування для подібних випадків. .

На питання про те, чи надалі співробітники МВС пересуватимуться в одному транспорті, співробітниця пресслужби зазначила, що відповідні висновки були зроблені, і в майбутньому робота коригуватиметься з урахуванням усіх трагічних випадків.

Напередодні вранці, 18 січня, біля дитячого садка та житлового будинку в Броварах впав вертоліт ДСНС, у якому перебувало 9 осіб.

За даними ДСНС, загалом загинуло 14 осіб, із них 1 дитина, у тому числі всі люди, які перебували на борту Eurocopter AS332 "Суперпума".

Раніше Фокус повідомляв, що внаслідок авіакатастрофи в Броварах загинула мама з дитиною. У жінки залишилася старша дочка та чоловік.