Авіакатастрофа у Броварах: у МВС розповіли про терміни завершення розслідування (відео)

За словами в.о. голови відомства Ігоря Клименка, повністю переглянуто систему безпеки у МВС. Керівники поки не можуть пересуватися вертольотами, їм дозволяється їздити тільки автотранспортом.

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Розслідування причин падіння вертольота ДСНС у Броварах Київської області, внаслідок чого загинуло топкерівництво Міністерства внутрішніх справ України, може бути завершено протягом двох місяців. Про це у понеділок, 6 лютого, в ефірі національного телемарафону новин розповів виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко.

За словами Клименка, у МВС уже повністю переглянули систему безпеки.

"Всі гелікоптери класу ЄС 225 компанії Airbus [Helicopters] сьогодні знаходяться на аеродромах. Працюють відповідні фахівці", — наголосив він.

Як зазначив в.о. голови відомства, зараз триває перевірка всіх гелікоптерів, які перебувають у системі МВС.

"Цей процес затягнеться на якийсь час. Я думаю, місяць-два. По-перше, це слідство, я не можу говорити за слідство. По-друге, це робота великого колективу", — сказав він, відповідаючи на запитання журналістів про завершення розслідування.

Клименко відповів, що до процесу також буде залучено іноземних експертів.

[ + – ] Внаслідок падіння вертольота загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський Фото: mvs.gov.ua

За його словами, після того, як всю інформацію буде отримано, її проаналізують і лише після цього можна буде робити підсумкові висновки.

За словами Клименка, сьогодні всім керівникам МВС заборонено пересуватися вертольотами, до завершення розслідування вони можуть використовувати виключно автомобільний транспорт.

Нагадаємо, 18 січня на дитячий садок у Броварах впав вертоліт, на борту якого знаходилося керівництво МВС, включаючи голову відомства Дениса Монастирського.

19 січня в.о. глави відомства Ігоря Клименка заявив, що аварія вертольота є результатом війни.

За словами представниці пресслужби Нацполіції Мар'яни Реви, голова МВС Денис Монастирський, перший заступник відомства Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович перебували в одному вертольоті, оскільки намагалися якнайшвидше дістатися місця призначення в одну з гарячих точок.